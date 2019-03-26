Ferrari показала новый экстремальный суперкар, который нельзя купить

Сотрудникам отделения спецпроектов потребовалось значительное время на проработку не только стилистики авто, но и инженерной составляющей.

Компания Ferrari показала новую работу отделения Special Projects — экстремальный P80/С. Дизайн суперкара, собранного в единственном экземпляре, разработан с оглядкой на модели 330 P3/P4 и Dino 206 S.

Работа над Ferrari P80/C стартовала ещё в 2015 году. В компании рассказали, что сотрудникам отделения спецпроектов потребовалось значительное время на проработку не только стилистики авто, но и инженерной составляющей. Каждый элемент, который оказывает влияние на мощностные и аэродинамические характеристики машины, был тщательно проанализирован для уверенности в его максимальной эффективности.

В основу P80/C лёг гоночный 488 GT3 (3.9 V8, 650 лошадиных сил). Причиной тому стали удовлетворяющая требованиям клиента производительность и длинная колёсная база, что дало команде дизайнеров возможность креативнее подойти к облику машины. При этом им удалось привнести в дизайн общие с Dino 206 S и 250 LM элементы. В свою очередь, форма лобового стекла отсылает к спортпрототипам "Феррари" прошлого, а фары схожи с воздухозаборниками в бампере 330 P3/P4.

Кузов Ferrari P80/C полностью выполнен из карбона. Там, где он имеет чисто техническое назначение, его даже не стали окрашивать. Сзади расположены огромное антикрыло и диффузор. Для улучшенного отвода тепла от двигателя здесь почти нет кузовных панелей. Такая архитектура диктуется трековым назначением суперкара.

Ferrari P80/C выпустят в единственном экземпляре. Его разработку заказал один из давних клиентов компании.