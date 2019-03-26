Ferrari показала новый экстремальный суперкар, который нельзя купить

Читайте также

Ferrari показала новый экстремальный суперкар, который нельзя купить

519

Сотрудникам отделения спецпроектов потребовалось значительное время на проработку не только стилистики авто, но и инженерной составляющей.

Компания Ferrari показала новую работу отделения Special Projects — экстремальный P80/С. Дизайн суперкара, собранного в единственном экземпляре, разработан с оглядкой на модели 330 P3/P4 и Dino 206 S.

Работа над Ferrari P80/C стартовала ещё в 2015 году. В компании рассказали, что сотрудникам отделения спецпроектов потребовалось значительное время на проработку не только стилистики авто, но и инженерной составляющей. Каждый элемент, который оказывает влияние на мощностные и аэродинамические характеристики машины, был тщательно проанализирован для уверенности в его максимальной эффективности.

<p>Фото: © <strong>Ferrari</strong></p>

<p>Фото: © <strong>Ferrari</strong></p>

В основу P80/C лёг гоночный 488 GT3 (3.9 V8, 650 лошадиных сил). Причиной тому стали удовлетворяющая требованиям клиента производительность и длинная колёсная база, что дало команде дизайнеров возможность креативнее подойти к облику машины. При этом им удалось привнести в дизайн общие с Dino 206 S и 250 LM элементы. В свою очередь, форма лобового стекла отсылает к спортпрототипам "Феррари" прошлого, а фары схожи с воздухозаборниками в бампере 330 P3/P4.

<p>Фото: © <strong>Ferrari</strong></p>

Кузов Ferrari P80/C полностью выполнен из карбона. Там, где он имеет чисто техническое назначение, его даже не стали окрашивать. Сзади расположены огромное антикрыло и диффузор. Для улучшенного отвода тепла от двигателя здесь почти нет кузовных панелей. Такая архитектура диктуется трековым назначением суперкара.

Ferrari P80/C выпустят в единственном экземпляре. Его разработку заказал один из давних клиентов компании.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×