Лишённая титула "мисс Москва" предостерегла девушек от конкурсов красоты

Красавица отметила, что победа в конкурсах — "не только праздник, но и испытание".

Алеся Семеренко, которая была лишена титула "мисс Москва", предостерегла других девушек от участия в конкурсах красоты.

— Меня несколько удивляет отношение, формирующееся в нашей стране к победительницам конкурсов красоты. Забавно, если вы так не любите девушек, выигрывающих в конкурсах. Может, не надо их вообще проводить? Зачем тогда делать пафосные названия "мисс Россия", "мисс Москва", если для вас они — объект насмешек, сплетен?.. Вот вам мысль, молодые девушки, кто хочет пойти в большой конкурс. Тридцать раз подумайте, готовы ли вы! — написала девушка в своём инстаграме.

По её мнению, победа в конкурсах — "не только праздник, но и испытание". Она призналась, что за время конкурса "стала гораздо сильнее". По словам Семеренко, для себя она уже добилась успеха.