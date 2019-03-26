Савченко призвала украинцев не голосовать за "старых политиков"

Нардеп Верховной рады Надежда Савченко обратилась к украинцам. Обвиняемая в подготовке терактов в Киеве просит жителей Незалежной не голосовать на выборах президента за "старых политиков".

— Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест Roshen из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки и не отдайте ни одного голоса за старых политиков, которые уже 27 лет у власти! — говорится в заявлении Савченко в "Фейсбуке".

Более того, она призывает защищать свой голос на майдане или на народном вече. Савченко поясняет, что правящая власть угрожает выживанию народа и нации.

Выборы на Украине пройдут 31 марта. В предвыборном рейтинге лидирует шоумен Владимир Зеленский, на победу которого надеется более 30 процентов украинцев.