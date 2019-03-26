Уфимские коллекторы воткнули топор с похоронным венком в машину должника

Сам должник не понимает, почему в отношении него применили такой метод вместо судебного.

В Уфе коллекторы решили нестандартным способом подойти к выполнению своей работы и разбили топором лобовое стекло автомобиля "Лада Калина", оставив орудия труда в стекле, а также повесив похоронный венок. Об этом сообщает портал "Собкор02".

Инцидент произошёл 23 марта в микрорайоне Шакша. Сам должник, как только обнаружил такую картину, вызвал полицию. При этом пострадавший возмущён тем, что в отношении него применили подобные методы, а не попытались выбить деньги через суд.

— А дальше пойдут в дело утюги и паяльники? — задался вопросом герой истории.

Полиция уже начала проверку по данному факту.