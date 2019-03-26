"Росконтроль" назвал лучшие средства для мытья пола

Среди исследуемых веществ были "Вкусвилл для дома", Mr. Proper, Mr. Muscle, Glorix, Meine Liebe, Sanfor и Vaily.

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" изучил жидкости для мытья пола.

Среди исследуемых веществ были образцы семи брендов: "Вкусвилл для дома", Mr. Proper, Mr. Muscle, Glorix, Meine Liebe, Sanfor и Vaily.

Эксперты оценивали образцы по более чем тридцати параметрам, среди которых способность средств удалять загрязнения, налёт на полу после их высыхания, а также санитарно-токсикологические и физико-химические показатели.

Все образцы были признаны безопасными и не раздражающими кожный покров и глаза. С точки зрения эффективности действие всех жидкостей оказалось схожим.

По итогам испытаний на эффективность победителями стали Meine Liebe, Glorix и Mr. Muscle, которые показали одинаковые результаты. За ними идут "Вкусвилл для дома", Sanfor, Mr. Proper. Худшие показатели у Vaily.