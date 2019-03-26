В Ульяновске покупатель разгромил "Магнит" — видео

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В Ульяновске покупатель разгромил "Магнит" — видео

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Мужчину попытался остановить другой покупатель, в результате между ними завязалась драка.

В одном из магазинов торговой сети "Магнит" в Ульяновске нетрезвый покупатель стал крушить прилавки с продуктами. Видеозапись произошедшего появилась на YouTube.

Инцидент произошёл накануне, 25 марта, на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города. Мужчину попытался остановить другой покупатель, в результате между ними завязалась драка.

На место происшествия вызвали полицейских. Устанавливаются подробности и причины произошедшего.

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