В Ульяновске покупатель разгромил "Магнит" — видео

Мужчину попытался остановить другой покупатель, в результате между ними завязалась драка.

В одном из магазинов торговой сети "Магнит" в Ульяновске нетрезвый покупатель стал крушить прилавки с продуктами. Видеозапись произошедшего появилась на YouTube.

Инцидент произошёл накануне, 25 марта, на улице Станкостроителей в Засвияжском районе города. Мужчину попытался остановить другой покупатель, в результате между ними завязалась драка.

На место происшествия вызвали полицейских. Устанавливаются подробности и причины произошедшего.