Башкирские медики смехом встретили заявление главврача о размере зарплат — видео

В зале раздались оглушительные аплодисменты, смысл которых был непонятен местным чиновникам.

Медперсонал роддома города Салават в Башкирии рассмеялся, услышав, сколько врачи получают "на самом деле". Об этом сообщает портал ProUfu.

После того как главврач роддома Альбина Фатыхова огласила цифры, медперсонал рассмеялся в голос, а затем начал ей аплодировать.

— Зарплата у врачей в роддоме — 61,2 тысячи. У неонатологов — 66,5. У акушерок — 35,4. У детских медсестёр — 29,5. У младшего медперсонала — 21,3 тысячи, — рассказала Фатыхова.

Инцидент произошёл во время визита члена Совета по правам человека Наталии Евдокимовой.