В Москве завершилась реставрация Английского клуба из "Онегина" XIX века

Ремонт внутренних залов, который был начат в 2016 году, не помешал работе музея — он ни разу не закрывался за это время.

В Государственном центральном музее современной истории России окончена реставрация залов Московского английского клуба, располагавшегося в этом здании в 1831–1917 годах.

В своё время в это заведение приходили Пётр Чаадаев, Лев Толстой и Александр Пушкин, упомянувший его в своём знаменитом произведении "Евгений Онегин".

Реставрация внутренних залов, которая была начата в 2016 году, не помешала работе музея — он ни разу не закрывался за это время. Бывшая парадная столовая клуба открылась для посетителей в том же году, а каминный зал открыли в 2018-м.

— Это была сложная задача, так как надо было максимально сохранить всё, что мы имели, исправить следы времени, которые уже наложились на Московский английский клуб, расчистить культурные слои, потому что в какой цвет его только не красили на протяжении десятилетий, — пояснила гендиректор музея.

В помещениях установлена современная пожарно-охранная сигнализация, новая система кондиционирования и прочие коммуникации. Также в историческом здании смогли разместить лифт для маломобильных граждан.

— Приспособление под музейную функцию требует серьёзных работ, вмешивающихся в конструктив здания. Это и инженерные системы, и оборудование, и приспособления для маломобильных групп населения. Это и усиление конструкции — перекрытий, сводов и фундамента. Реставрация — это определённый компромисс между тем, что нужно сделать для использования объекта, и сохранением исторического облика, — подчеркнул главный инспектор в области госохраны объектов культурного наследия Москвы Сергей Мирзоян.

После реставрации в помещениях клуба — малой гостиной и библиотеке (читальня, газетная) — будут проходить поэтические и музыкальные вечера, концерты и разные другие мероприятия. По словам гендиректора фонда поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" Натальи Игнатенко, программы рассчитаны в том числе на детей и пожилых людей.

Финальный этап ремонта уже окончен, и последние залы клуба откроются для посетителей уже в апреле 2019 года.