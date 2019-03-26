Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

В ЭИСИ отмечают, что в тех субъектах нашей страны, где прошло обновление губернаторов, зафиксировали рост тех, кто доволен положением дел в регионе.

Губернаторы, которые были избраны в 2016–2018 годах, возглавили рейтинги популярности. Об этом говорится в докладе ЭИСИ "Обновление. Два года новой кадровой политики", основные тезисы которого были озвучены в прямой трансляции Лайфа.

— В среднем по 31 региону, где были избраны новые главы в 2017–2018 годах, одобрение деятельности выросло на 12,5%, — озвучила выводы экспертов руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

На круглом столе также рассказали о росте положительных оценок деятельности губернаторов. Например, в первой тройке лидеров: 39-летний глава НАО Александр Цыбульский (он руководит регионом с 1 октября 2018 года), там же глава Дагестана Владимир Васильев, избранный в сентябре прошлого года, а на третьем месте — глава Карелии Артур Парфенчиков (у руля региона с сентября 2017 года).

В ЭИСИ поясняют, что в тех субъектах нашей страны, где прошло обновление губернаторов, зафиксировали рост тех, кто доволен положением дел в регионе. Также значительно вырос процент тех, кто считает, что ситуация в месте их проживания улучшается.

Например, рейтинг регионов — лидеров по приросту доли жителей, довольных положением дел, возглавляет Севастополь. Его губернатор Дмитрий Овсянников был избран в 2017 году. Второе место занимает Ярославская область. Её глава Дмитрий Миронов (у руля с 10 сентября 2017 года). Также в тройке — Пермский край, которым руководит Максим Решетников (с 18 сентября 2017 года).