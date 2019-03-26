В Кремле сожалеют о решении США признать израильский суверенитет над Голанами

В администрации российского лидера уверены, что такое решение Штатов повлечёт за собой негативные последствия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, насколько опасно для ситуации в мире решение американского лидера Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

— Подобное решение однозначно имеет негативные последствия и с точки зрения ближневосточного урегулирования, и общего процесса политического урегулирования. Это ни у кого не вызывает сомнений. А главное — это ещё один шаг Вашингтона, который сделан в однозначное нарушение международного права, — пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что в Кремле сожалеют о таком решении американской администрации.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. В МИД России предупредили о последствиях такого решения.