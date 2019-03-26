Путин обсудит решение Трампа по Голанам с президентом Ливана

Президент России Владимир Путин сегодня проведёт переговоры с президентом Ливана Мишелем Ауном, в ходе которых они обсудят решение США о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что переговоры состоятся через несколько часов.

Как писал Лайф, ранее США официально признали суверенитет Израиля над Голанами. В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот, а Лига арабских государств назвала решение США ничтожным. Против признания суверенитета выступил и МИД Канады.