В Кремле рассказали о помощи косаткам и белухам из "китовой тюрьмы" в Приморье

В пресс-службе российского лидера отметили, что программа адаптации животных готовится, сиюминутного решения быть не может.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации с "китовой тюрьмой" в Приморье.

— Курирует эту работу вице-премьер [Алексей] Гордеев, он регулярно докладывает президенту, — ответил Песков журналистам.

Он напомнил, что недавно место содержания косаток и белух посетила делегация учёных и экспертов. Специалисты обследовали животных и ознакомились с условиями их содержания.

— В результате пришли к выводу о том, что просто выпустить на свободу — это, к сожалению, значит большую часть животных обречь на гибель. Необходима программа адаптации, надо модифицировать условия пребывания. Сейчас, как я понимаю, эта модификация готовится. Собственно, работа ведётся, сиюминутное решение данного вопроса невозможно, — добавил Песков.

Напомним, ещё в ноябре 2018 года суд арестовал незаконно выловленных китовых — 90 белух и 11 косаток. С тех пор за скорейшее освобождение животных выступают общественные деятели, звёзды и политики. Недавно стало известно, когда и куда животные будут выпущены.