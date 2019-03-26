Трамп раздал игрокам "Вашингтон Кэпиталз" конфеты M&M’s и сувениры

Американский лидер был поражён размером рук капитана команды Овечкина, а также перечислил его достижения в карьере.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп раздал игрокам и сотрудникам "Вашингтон Кэпиталз" подарки — памятные сувениры и конфеты M&M’s — в ходе официального приёма в Белом доме в честь обладателей Кубка Стэнли.

— Трамп был поражён размером рук капитана Александра Овечкина, затем перечислил его достижения в карьере и отметил, что его дочь Иванка — большой поклонник и друг Александра. Президент выделил и хозяина "Вашингтон Кэпиталз" Теда Леонсиса, назвав его человеком, добившимся большого успеха в жизни, — пишет автор статьи в издании Washington Post.

Ранее Трамп во время приёма хоккеистов "Вашингтон Кэпиталз" не смог выговорить фамилию одного из россиян.