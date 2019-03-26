Губернаторами всё чаще становятся выходцы из регионов с федеральным опытом

На круглом столе ЭИСИ, комментируя губернаторский корпус, рассказали о принципе "где родился, там и пригодился". Эксперты отмечают, что всё чаще главами субъектов становятся выходцы из регионов с федеральным опытом.

— Людей, которые имеют непосредственную связь с регионом: по рождению, национальному признаку, по образованию, опыту работы, становится гораздо больше, — поясняют авторы доклада "Обновление. Два года новой кадровой политики". — Довольно частый путь, когда человек из региона, сделавший карьеру в бизнесе или региональном управлении, подтягивается в федеральный центр, получает необходимые компетенции, новый опыт, новые связи, и возвращается на работу в свой регион.

Тут речь идёт о Дмитрии Азарове, который был мэром Самары, затем поработал в Совете Федерации и был избран губернатором Самарской области. В ЭИСИ также напомнили и о Максиме Решетникове. Он родился в Перми, проработал в краевой администрации, затем перешёл на работу в столичное правительство, а позже был избран главой Пермского края.

— Но даже в тех случаях, когда нет связи с регионом географически-формальной, очень часто они имеют те компетенции, которые в этом регионе сейчас востребованные, — поясняют эксперты.

В ЭИСИ отмечают: например, Нижегородскую область, где в приоритете развитие промышленности, возглавил бывший первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин.