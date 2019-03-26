Представитель Малахова назвал бредом обвинения в избиении экс-участницы "Дома-2"

Директор Андрея Малахова назвал бредом обвинения телеведущего в избиении бывшей участницы проекта "Дом-2" Нонны Щукиной во время съёмок очередного выпуска ток-шоу. От каких-либо дальнейших комментариев Алексей Миндель отказался.
— Я даже этот бред комментировать не хочу. Реально, — заявил Алексей Миндель телеканалу "360".
Как сообщал Лайф, звезда "Дома-2" Нонна Щукина обвинила 47-летнего Андрея Малахова в избиении и заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы. По её словам, после съёмок в передаче известного тележурналиста её попросили пройти за кулисы и не срывать рабочий процесс. Уже в гримёрке на неё якобы набросился Андрей Малахов. Девушка утверждает, что полученные травмы уже зафиксированы медиками.
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