Представитель Малахова назвал бредом обвинения в избиении экс-участницы "Дома-2"

Читайте также

Представитель Малахова назвал бредом обвинения в избиении экс-участницы "Дома-2"

2705

Телеведущий Андрей Малахов. Фото © РИА Новости/Максим Блинов

Алексей Миндель отказался комментировать сообщения о нападении телеведущего на девушку.

Директор Андрея Малахова назвал бредом обвинения телеведущего в избиении бывшей участницы проекта "Дом-2" Нонны Щукиной во время съёмок очередного выпуска ток-шоу. От каких-либо дальнейших комментариев Алексей Миндель отказался.

Я даже этот бред комментировать не хочу. Реально, — заявил Алексей Миндель телеканалу "360".

Как сообщал Лайф, звезда "Дома-2" Нонна Щукина обвинила 47-летнего Андрея Малахова в избиении и заявила, что намерена обратиться в правоохранительные органы. По её словам, после съёмок в передаче известного тележурналиста её попросили пройти за кулисы и не срывать рабочий процесс. Уже в гримёрке на неё якобы набросился Андрей Малахов. Девушка утверждает, что полученные травмы уже зафиксированы медиками.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×