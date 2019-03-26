В Совфеде считают, что энергосанкции США ставят Европу в "двусмысленную позу"

В верхней палате российского парламента отметили, что этот шаг вбивает "ощутимый клин" в отношения между европейскими странами и Штатами.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в беседе с Лайфом выразил мнение, что американский законопроект против российских энергопоставок в Европу ставит последнюю в двусмысленную позу.

— Как и любые санкции, они не помогают экономике. Однако я считаю, что такое одностороннее решение Соединённых Штатов ставит в очень двусмысленную позу европейские страны. То есть они встанут перед проблемой — или покупать дешёвый российский газ и энергоносители, или покупать дорогой, тот же самый американский сжиженный газ. То есть, другими словами, я считаю, что это решение Америки вбивает очень ощутимый клин в отношения между Европой и США, — отметил Калашников.

В этом плане, считает сенатор, Россия только выиграет от решения США.

— Я глубоко убеждён, что Евросоюз и многие страны Европы проигнорируют в определённой степени это решение Соединённых Штатов, — резюмировал зампред Комитета СФ по экономической политике.

Ранее стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о противодействии российским энергопоставкам в Европу.