НАМИ намерен защитить всеми законными способами бренд Aurus

Ранее в СМИ появилась информация, что сразу три компании опротестовали патентную заявку российской марки люксовых авто.

НАМИ, который является разработчиком проекта правительственного лимузина "Кортеж", намерен защищать всеми законными способами бренд Aurus. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в Минпромторге.

Ведомство осведомлено, что НАМИ проводит регистрацию бренда в Европе, а в случае нарушения его прав — будет отстаивать его всеми законными способами.

Регистрация ведётся в рамках Мадридской системы (WIPO), а также через патентные ведомства ряда стран.

Ранее "Известия" сообщили, что Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку российской марки люксовых авто. По мнению представителей компаний, название Aurus сильно похоже на наименование брендов их автомобилей.

— Практика оспаривания поданных заявок по регистрации обозначений в качестве товарных знаков во всём мире — это обычная и часто встречающаяся категория споров в сфере интеллектуальной собственности между различными правообладателями, — рассказал представитель Минпромторга.