НАМИ намерен защитить всеми законными способами бренд Aurus

НАМИ, который является разработчиком проекта правительственного лимузина "Кортеж", намерен защищать всеми законными способами бренд Aurus. Об этом РИА "Новости" рассказал источник в Минпромторге.
Ведомство осведомлено, что НАМИ проводит регистрацию бренда в Европе, а в случае нарушения его прав — будет отстаивать его всеми законными способами.
Регистрация ведётся в рамках Мадридской системы (WIPO), а также через патентные ведомства ряда стран.
Ранее "Известия" сообщили, что Toyota, Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку российской марки люксовых авто. По мнению представителей компаний, название Aurus сильно похоже на наименование брендов их автомобилей.
— Практика оспаривания поданных заявок по регистрации обозначений в качестве товарных знаков во всём мире — это обычная и часто встречающаяся категория споров в сфере интеллектуальной собственности между различными правообладателями, — рассказал представитель Минпромторга.
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