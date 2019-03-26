Представитель Леонтьева: Охранник не отшвырнул девочку на концерте, а спас

Пресс-секретарь певца отметила, что юная поклонница, бежавшая вместе со взрослыми в тёмном зале, была в зоне опасности.

Представитель народного артиста РФ Валерия Леонтьева Татьяна Федоткина прокомментировала в беседе с телеграм-каналом Life Shot ситуацию с девочкой, отброшенной охранником на концерте.

— Когда артист выходит в зал, все срываются с мест и бегут к нему с большими букетами — очень стрессовая ситуация. Девочка, которая бежала вместе со взрослыми в тёмном зале, была в зоне опасности. Охранник, у которого у самого есть дети, увидел девочку, выхватил её из толпы и спас, посадив на свободное место для охраны, чтобы её не задавили, — пояснила Федоткина.

По словам представительницы Леонтьева, охранник в первую очередь подумал о ребёнке, потому что "её могли толкнуть, затоптать, она могла упасть". Как отметила Федоткина, претензий со стороны родителей подростка не поступало.

Напомним, ранее охрана Валерия Леонтьева оказалась в центре скандала, перехватив около артиста маленькую девочку с букетом цветов, что попало на видео.