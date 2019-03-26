Рауф Арашуков – журналистам в суде: Скоро всё узнаете

Отстранённого от должности сенатора обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

Отстранённого от должности Рауфа Арашукова доставили в Басманный суд Москвы. Сегодня там будет решаться вопрос о продлении ему меры пресечения. При этом, когда его заводили в зал заседания, Арашуков сказал журналистам, что "скоро они всё узнают".

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Самого Арашукова временно отстранили от должности сенатора, назначив ему ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.