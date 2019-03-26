Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни

Согласно результатам исследований, люди, которые преимущественно стоят во время рабочего дня или ходят 2−3 часа, значительно меньше страдают от лишнего веса и высокого уровня холестерина.

Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни. Такие данные приводят медики в исследовании, опубликованном в Journal of Epidemiology & Community Health.

— Многие британцы предпочитают проводить почти всё своё свободное время сидя или лёжа. Вдобавок многие люди вынуждены практически весь день сидеть в офисе на работе. Поэтому борьба с сидячим образом жизни может принести массу пользы общественному здоровью страны, — заявила Леония Эрон из британского университета Белфаста.

Согласно исследованию врачей и социологов, лишь поверхностное наблюдение в течение последних 3−4 лет за людьми, ведущими сидячий или малоподвижный образ жизни, показало, что данная группа граждан страдает от ожирения, повышенного уровня холестерина, диабета, болезней сердца и сосудов в разы чаще прочих людей. Притом последние из перечисленных болезней в первую очередь становятся причинами ранней смерти.

В своём исследовании Леония Эрон использовала данные не только по Великобритании, но и другим развитым странам мира. По её словам, наиболее проблемная ситуация наблюдается в экономически благополучных государствах. Благодаря материалам ВОЗ и Национальной службы здравоохранения Британии Эрон и её коллегам удалось подсчитать число людей, ведущих малоподвижный образ жизни, и процент людей, скончавшихся от различных заболеваний, связанных с гиподинамией.

По Великобритании статистика оказалась ещё хуже, чем по миру. Примерно каждый третий британец страдает от недостатка двигательной активности и проводит сидя или лёжа за компьютером около шести часов ежедневно. Всё это приводит к развитию вышеперечисленных заболеваний, от которых ежегодно умирает почти 70 тысяч жителей Объединённого Королевства.

Чаще всего причиной преждевременной смерти становится диабет второго типа. У людей, ведущих сидячий образ жизни, вероятность его развития почти в два раза выше, чем у прочих граждан. Притом что из-за недостатка двигательной активности у каждого шестого диабетика появляется невосприимчивость к инсулину.

Как резюмируют врачи, сидячий образ жизни несёт огромную угрозу здоровью миллионов людей. Последствия его трудно излечимы. А государство в итоге не только теряет население, но и несёт огромные убытки. Например, на борьбу с последствиями гиподинамии медицинские службы Великобритании тратят ежегодно 700 миллионов фунтов стерлингов.

Однако всего этого можно легко избежать, если повысить уровень физических нагрузок людей на 50 процентов. Регулярные занятия спортом, зарядка, отказ от вредной еды и здоровый сон способны кардинально исправить ситуацию, отмечают медики.