В японских учебниках обновится список "исконных территорий", где уже есть Курилы

Кроме претензий на российские Южнокурильские острова у Японии спор с Китаем и Южной Кореей — Токио заявляет права на острова Сенкаку и Такэсима.

Правительство Японии постановило обозначить в учебниках обществоведения для третьего-шестого классов в качестве "исконных территорий страны" не только Южные Курилы, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Токио спорит с властями Китая и Южной Кореи соответственно. Об этом информирует Kyodo.

По данным агентства, термин "исконные территории Японии" во всех школьных учебниках до сих пор последовательно использовался лишь по отношению к южной части Курильских островов. В то же время подход Токио к Сенкаку и Такэсиме подробно излагался исключительно в пособиях для старшеклассников. Теперь эту ситуацию, по информации агентства, решено исправить в соответствии с "курсом правительства, направленным на то, чтобы решительно отстаивать позицию страны в отношении территорий".

Япония имеет проблемы подобного рода со всеми ближайшими соседями. С середины XX века она не подписывает мирный договор с Москвой, так как претендует на южную часть Курил, вошедших в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Токио также отвергает претензии Пекина на находящиеся под японским контролем необитаемые острова Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Китай считает их своими территориями, незаконно оккупированными Японской империей в конце XIX века.

Наконец, Токио претендует на острова Такэсима (Токто) в Японском море, с 1905-го и до окончания Второй мировой находившиеся под его контролем, но затем присоединённые Сеулом, утверждающим, что эти территории всегда были частью Корейского государства. Подобной позиции придерживается и Пхеньян.