Россия поднялась в рейтинге самых влиятельных паспортов мира

Но самые "мощные" корочки — азиатские: граждане Сингапура, Японии и Южной Кореи могут посещать без визы 189 государств.

Консалтинговая компания Henley & Partners составила рейтинг паспортов мира, который оценивает свободу передвижения для граждан различных государств. Список обновляется два раза в год, и на этот раз на первой строчке оказались неожиданные фигуранты.

Лидерами рейтинга оказались Япония, Сингапур и Южная Корея. Паспорта этих трёх стран дают возможность безвизового въезда в 189 государств мира! Серебро досталось Германии с показателем в 188 безвизовых стран. А вот третье место разделили сразу пять европейских государств: Дания, Италия, Финляндия, Франция и Швеция — у них 187 стран. На пятой строчке оказалась Великобритания, а на шестой — США.

Россия в этот раз отыграла одну строчку в этом рейтинге, поднявшись с 48-го места на 47-е. С паспортом нашей страны можно свободно посетить 118 стран мира. А на последних строчках остаются Афганистан и Ирак, жители которых без виз могут посещать лишь 30 стран.

Ранее сообщалось, что россияне смогут посетить Албанию без виз с 1 апреля по 31 октября.