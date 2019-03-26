Авторы "Игры престолов" показали, как снимали баталии в сериале — видео

В соответствующем ролике оператор Шон Сэвидж рассказал, как он работал над большей частью шоу.

На YouTube-канале популярного сериала "Игра престолов" появилось новое видео. На этот раз авторы шоу решили показать, как они снимали баталии. В частности, информацией делился оператор Шон Сэвидж.

Оператор отметил, что изначально сцена "Битва бастардов" (одна из самых эпичных в шестом сезоне) была прописана иначе в сценарии. Сам Сэвидж работает над сериалом с 2010 года — он назвал соответствующий эпизод одним из самых любимых за всё это время.

Напомним, заключительный сезон "Игры престолов" начнётся 14 апреля.