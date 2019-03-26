Названа продолжительность фильма "Мстители: Финал"

Заключительная часть киновселенной будет длиться 3 часа 2 минуты. Это самый продолжительный фильм Marvel.

На сайте американской киносети АМС появилась информация о хронометраже четвёртых "Мстителей". Как стало известно, фильм "Мстители: Финал" будет длиться 3 часа 2 минуты.

Если информация окажется правдивой, то это сделает "Финал" самым продолжительным фильмом Marvel. В самой киностудии пока не подтвердили хронометраж будущего кинокомикса.

Напомним, "Война бесконечности" шла 149 минут, а "Финал" продлится 182 минуты. Такая продолжительность сравнима с фильмом "Властелин колец: Две крепости" (179 минут). Премьера ленты состоится 29 апреля.