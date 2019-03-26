СМИ: Экс-глава Мурманской области Ковтун переходит на работу в Совфед

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СМИ: Экс-глава Мурманской области Ковтун переходит на работу в Совфед

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Марина Ковтун. Фото: © РИА "Новости" / Илья Питалев

Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун переходит на работу в Совфед. Как сообщает РИА "Новости", она будет сенатором от региона.

Марина Ковтун приходит сенатором от региона, — сообщили агентству в парламенте.

Официально эту информацию никак не комментировали.

На прошлой неделе Марину Ковтун отправили в отставку с поста главы Мурманской области. Добавим, она сама попросила президента РФ Владимира Путина принять её увольнение.

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