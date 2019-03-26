Силуанов заявил о готовности проекта об индивидуальном пенсионном капитале

Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала.
По словам Силуанова, такой шаг даст возможность увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня зарплаты. Также, отметил он, это создаст дополнительный финансовый ресурс — около полутора процентов ВВП.
— Нам нужно запускать этот механизм, — уверен министр.
Минфин совместно с ЦБ РФ разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала. Согласно задумке, ключевым отличием механизма станет то, что накопления будут собственностью россиян. Формироваться и храниться капитал будет в негосударственных пенсионных фондах, куда люди смогут направлять средства как через работодателя, так и сами. Они могут отчислять 6% своей зарплаты с возможностью изменить ставку и отказаться от уплаты.
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