Силуанов заявил о готовности проекта об индивидуальном пенсионном капитале

Как отметил министр, такой шаг даст возможность увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня зарплаты.

Первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала.

По словам Силуанова, такой шаг даст возможность увеличить пенсии до 20% в зависимости от уровня зарплаты. Также, отметил он, это создаст дополнительный финансовый ресурс — около полутора процентов ВВП.

— Нам нужно запускать этот механизм, — уверен министр.

Минфин совместно с ЦБ РФ разрабатывает концепцию индивидуального пенсионного капитала. Согласно задумке, ключевым отличием механизма станет то, что накопления будут собственностью россиян. Формироваться и храниться капитал будет в негосударственных пенсионных фондах, куда люди смогут направлять средства как через работодателя, так и сами. Они могут отчислять 6% своей зарплаты с возможностью изменить ставку и отказаться от уплаты.