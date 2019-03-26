"Роскачество" составило простые правила для вызова безопасного такси

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"Роскачество" составило простые правила для вызова безопасного такси

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Эксперты советуют доверять только проверенным агрегаторам для вызова машины. Но даже после этого стоит семь раз посмотреть на водителя, прежде чем однажды сесть к нему в салон.

Мобильные технологии произвели революцию на рынке такси, отмечают эксперты. Высокая конкуренция среди агрегаторов привела к снижению стоимости перевозок, но вместе с тем падают показатели качества сервиса и безопасности.

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— С появлением мобильных приложений для заказа такси конкуренция обострилась до предела, в связи с чем поездки стали куда дешевле, а время подачи машины сократилось в несколько раз, рассуждает замруководителя "Роскачества" Илья Лоевский. — Однако есть и другая сторона медали — пропорционально снижению тарифов падают качество сервиса и безопасность перевозок.

Чтобы минимизировать возможные риски, в "Роскачестве" рекомендуют потенциальному клиенту присмотреться к водителю. Нередко бывает, что таксист проводит за рулём гораздо больше положенных восьми часов, а усталость водителя повышает риск ДТП. Словом, если водитель выглядит рассеянным и усталым, не стоит доверять ему свою жизнь. Даже на 5−10 минут.

Решились на поездку, а водитель "уламывает" вас отменить поездку через приложение, чтобы расплатиться с ним напрямую? Не лучшая идея, предупреждают в "Роскачестве". Если во время поездки что-то пойдёт не так, клиент не сможет доказать, что вообще находился в салоне.

Но мобильные приложения — тоже не панацея. "Роскачество" рекомендует пользоваться только проверенными агрегаторами для вызова такси, чтобы не стать жертвой хакеров.

— "Роскачество" намерено проверить мобильные приложения для заказа такси на безопасность, особое внимание уделив поиску уязвимостей, из-за которых может произойти утечка данных пользователей, — проанонсировал Лоевский.

К слову, ранее стало известно, что женщины-таксисты стали получать хорошие оценки чаще мужчин.

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