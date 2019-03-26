Медведев поручил разобраться с наказанием за съёмку в кинотеатрах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству внутренних дел и Минкультуры России решить вопрос о введении административной ответственности за незаконную съёмку фильмов в кинотеатрах.

Перечень поручений по итогам заседания Совета правительства по развитию отечественной кинематографии размещён на сайте кабмина.

— Об использовании и распространении аудиовизуальных произведений в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и о деятельности онлайн-кинотеатров, которые осуществляют показ фильмов... Минкультуры и МВД проработать вопрос о возможности введения административной ответственности за осуществление незаконной съёмки фильмов в кинозалах, — уточняется в перечне.

В документе указан срок исполнения — до 15 апреля текущего года.