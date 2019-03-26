Renault отзывает в России более 19 тысяч авто из-за проблем с тормозами

Под отзывную кампанию попали Dokker и Duster, которые продают с 2017 года и до настоящего времени.

Renault отзывает в России 19,2 тыс. машин. Под кампанию попали такие модели, как Dokker и Duster. Как поясняет Росстандарт, причиной отзыва стали возможные проблемы с усилителем тормозов.

— Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время, — говорится в сообщении Росстандарта.

Там поясняют, что в этих автомобилях, возможно, неправильно разместили уплотнительную мембрану в усилителе тормозов в процессе сборки на заводе.

При отзыве на машинах проверят дату производства вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его заменят. Для владельцев Dokker и Duster ремонт будет бесплатным.