Вологодский суд может освободить Караулову уже 16 апреля

Защитник девушки заявил, что она отбывала срок без нарушений порядка и не раз была поощрена администрацией колонии.

Вологодский городской суд 16 апреля рассмотрит просьбу об УДО для Варвары Карауловой. Об этом заявил её адвокат.

По его словам, девушка отбывала срок без нарушений порядка, не раз была поощрена администрацией колонии. В ИК Варвара Караулова сменила имя на более распространённое и заочно поступила на факультет юриспруденции в Московский финансово-промышленный университет "Синергия". Сейчас она на третьем курсе.

Ранее Караулова училась в МГУ. Как уточнил адвокат, в случае УДО Варвара устроится менеджером в соответствии с трудовым законодательством.

Напомним, Караулова была осуждена за попытку примкнуть к ИГИЛ* и отбывает наказание в Вологодской женской колонии № 1.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.