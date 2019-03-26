Администрация Порошенко потеряла секретные документы, и теперь все стоят на ушах

По данным СБУ, неизвестные допустили потерю материалов о кандидатах на пост директора НАБУ.

В начале текущего года Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование по факту потери документов с информацией, представляющей гостайну, аппаратом президента Украины. Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы дела, информация в утерянных документах касалась кандидатов на пост директора Национального антикоррупционного бюро.

Сообщается, что в 2015 году СБУ подготовила материал "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины", подписанный тогдашним главой ведомства Валентином Наливайченко. Документ был адресован главе администрации президента Борису Ложкину и получил гриф "секретно". Однако спустя несколько лет в ходе служебной проверки было установлено, что документ пропал.

— В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа, содержащего государственную тайну, — говорится в материалах уголовного дела.