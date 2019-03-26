В России снизилась подростковая преступность

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В России снизилась подростковая преступность

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Фото: © Shutterstock

В России по итогам прошлого года снизилась преступность среди подростков. Такие злодеяния стали регистрировать на четыре процента реже, заявил заместитель генпрокурора Юрий Пономарев.

В 2018 году зарегистрирована 41 тысяча преступлений, совершённых несовершеннолетними, это на 4% меньше, чем в 2017 году, — заявил Пономарев.

Кроме того, он указал, что в прошлом году против прав несовершеннолетних было выявлено 650 тысяч нарушений, что почти в два с половиной раза выше, чем два года назад.

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