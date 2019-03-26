Туристический сервис предлагает "военное сафари" по Донбассу

Портал для путешественников TripAdvisor открыл тур в Донбасс. Энтузиастам покажут разрушенные дома, бомбоубежища и украинских военных, а также позволят пообщаться с аборигенам.

Британское подразделение сайта для путешественников tripadvisor.co.uk открыло продажи туров в Донбасс. Поездка стоит 300 фунтов стерлингов (или 25 500 рублей). За эту сумму энтузиастам проведут экскурсии по Краматорску и Славянску: 6 часов в первом городе и 3 часа — во втором. "Война в Украине — самый большой и кровопролитный военный конфликт со времён Второй мировой войны. В течение 2014−2019 годов боевые действия унесли жизни более 10 000 военных и гражданских. Война всё ещё продолжается, и у вас есть возможность стать частью новой европейской истории", — такими словами заманивают туристов, ищущих острые ощущения.

В поездке организаторы покажут "прифронтовую зону агрессии России против Украины", действующие бомбоубежища и разрушенные здания вроде больниц и школ. Также позволят порасспрашивать местных о боевых действиях, свидетелями которых они были. Заодно будет возможность переброситься парой-тройкой слов с украинскими пограничниками, ведь туристов обещают водить через КПП Украинской армии. Для аутентичности людей в форме попросят проверить документы приезжих и организовать досмотр.

Часть впечатлений получится увезти с собой. Например, в виде фотографии в военной каске и бронежилете. В качестве сувениров предлагают глиняные поделки в виде автомата Калашникова или гранаты.

Сервис, к слову, обещают на уровне. Машина — с кондиционером. Обед — из украинских и фирменных донбасских блюд. Без шлема и каски приезжих гулять не пустят. С собой на всякий случай дадут бутылку воды. Детей, к слову, брать в тур не возбраняется.

В восторге от нового объявления не все посетители TripAdvisor. Кое-кого возможность отправиться в экстремальное приключение смутила. "Это безумие! Идёт война, а вы пытаетесь разбогатеть на трагедии людей! Это очень неэтично!" — возмущается в комментариях Мария М. из Будапешта.