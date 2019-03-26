Следствие намерено отправить Арашукова на психиатрическую экспертизу

Проведение подобной экспертизы является основанием для продления ареста бывшего сенатора, отметил следователь.

Следственные органы намерены провести психолого-психиатрическую экспертизу в отношении отстранённого сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого сразу по трём статьям. Аналогичное следственное действие СКР намерен провести также и в отношении других фигурантов дела.

— По делу необходимо допросить свидетелей, назначить обвиняемым комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, — заявил в ходе судебного заседания следователь, обосновывая необходимость продления ареста Арашукову до 30 июня.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Арашукова временно отстранили от должности сенатора и назначили ему ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума.