ЭИСИ: Обновление губернаторского корпуса отвечает запросам жителей регионов

Обновление губернаторского корпуса отвечает запросам жителей регионов. Причём большая часть из них поддерживает работу новых глав. Об этом говорится в докладе ЭИСИ "Обновление. Два года новой кадровой политики", основные тезисы которого были обозначены в прямой трансляции Лайфа.

— Обновление стало ответом на высочайший запрос жителей регионов на смену руководства и налаживание ситуации. В настоящее время в абсолютном большинстве регионов, в которых прошло обновление руководства, положительные оценки уверенно превалируют над отрицательными, — поясняют авторы доклада.

Ранее в ЭИСИ отмечали, что новые губернаторы возглавили рейтинги популярности. Кроме того, эксперты рассказали об омоложении губернаторского корпуса.