Японский император провёл мистический ритуал в связи со своим отречением

Император Японии Акихито провёл очередной мистический обряд по случаю отречения от престола. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Речь идёт о ритуале перед курганом, где, как считается, находится могила императора Дзимму — легендарного основателя непрерывной династии монархов страны. Акихито доложил ему о своём намерении и спросил на это разрешения.

Кроме того, он совершил подношение к кургану, расположенному в городе Касихаре, где, согласно мифам, располагалась ставка Дзимму.

Всего же Акихито должен совершить 11 мистических ритуалов начиная с 12 марта.

На 30 апреля 2019 года запланировано отречение 85-летнего императора Японии Акихито. На следующий день престол займёт наследный принц Нарухито.