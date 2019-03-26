В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Воздух в центре Москвы к полудню вторника, 26 марта, прогрелся до +7,9 °С, сообщают "Метеоновости".

По данным синоптиков, к 12:00 воздух на метеостанции ВДНХ прогрелся до плюс 7,5 °С, а в центре города, на Балчуге, — до плюс 7,9 °С.

— За всю историю метеонаблюдений на 26 марта абсолютным температурным рекордом остаётся показатель +15,1 °С за 1973 год, — поясняется в сообщении.

Напомним, что накануне в Москве был зафиксирован самый тёплый день с начала года — столбики термометров показали +7,3 °С. Теперь этот показатель обновлён.