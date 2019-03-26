Под Кировом пенсионерка набрала кредитов, чтобы снять порчу

В общей сложности за несколько лет женщина перевела мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

Пенсионерка в Кировской области продала дом и машину, а также взяла кредиты, чтобы снять порчу, о которой ей рассказали мошенники. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

История с "излечением" началась осенью 2015 года. Женщина увидела по телевизору передачу о целительнице, которая обещала избавить от всех болезней. Телезрительница позвонила по указанному номеру, и на другом конце провода её убедили перевести 23 тысячи рублей, чтобы снять порчу.

После первого звонка начали поступать всё новые и новые сообщения с требованием перевода денег. В итоге пенсионерка продала автомобиль и дом, а также взяла кредиты. В общей сложности она за несколько лет перевела мошенникам более полутора миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.