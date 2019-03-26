Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов

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Медведев заявил о моратории в России на изменение налогов

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 Фото: © Shutterstock

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет в России не будет усиливаться фискальная нагрузка и налоги останутся на нынешнем уровне.

По словам главы российского кабмина, сейчас готовится законопроект, по которому в Налоговый кодекс РФ будет включено несколько неналоговых платежей.

Однако, по заверениям Медведева, это не приведёт к увеличению фискальной нагрузки.

Вводится мораторий на изменения, налоги в течение ближайших шести лет корректироваться не должны, — пояснил премьер-министр в ходе расширенной коллегии Минфина России.

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