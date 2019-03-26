В "Симпсонах" показали пародию на Pussy Riot

В мультсериале появилась группа под названием Bossy Riot, которая привлекла Барта к акционизму.

В одной из серий 30-го сезона "Симпсонов" появилась группа Bossy Riot. Это пародия на Pussy Riot. Мультипликаторы изобразили трёх девочек в балаклавах, которые терроризируют директора школы. Один из отрывков эпизода опубликован на YouTube.

В видео девочки заливают розовой субстанцией кабинет директора. Bossy Riot требовали разрешить носить сандалии. При этом директор школы заявил, что не будет вести переговоры с террористами.

Эпизод вышел 24 марта. Серия получила название Bart vs. Itchy & Scratchy.