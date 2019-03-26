ЦБ выдаст первую за четыре года банковскую лицензию

Центробанк РФ впервые с весны 2015 года выдаст лицензию новому банку, говорится на сайте регулятора.

— Банк России принял решение о госрегистрации ООО "Банк 131" (Казань) и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, — поясняется в сообщении.

Организация сможет также проводить банковские операции с драгметаллами, но не имеет права привлекать вклады от физлиц. Базовая лицензия будет выдана после оплаты уставного капитала.

Решение о государственной регистрации было принято 13 марта, после этого документы направили в регистрирующий орган.

По данным сайта ЦБ, последний раз регулятор регистрировал банк 28 апреля 2015 года — это был "ЦМР банк" (Москва).