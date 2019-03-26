На Урале назвали ябедой и уволили сотрудницу детсада, сообщившую о крысах

Женщина показала родителям дошколят видеозапись, на которой несколько грызунов, не боясь людей, бегают по полу комнаты.

Помощник воспитателя детского сада № 18 в городе Тавда (Свердловская область) Ирина Макарова сообщила родителям, что по группе бегают крысы, и её уволили из учреждения.

По словам педагога, грызуны прыгали прямо через детей, когда те сидели на горшках.

Как стало известно Лайфу, женщина показала родителям видеозапись, на которой несколько крыс, не боясь людей, бегают по полу комнаты, где обычно находятся дети. После инцидента дыры запенили, а прямо в детских помещениях разложили яд.

Ирина в очередной раз рассказала это родителям, и яд оставили только в подвале. После этого заведующая начала травить воспитательницу, постоянно проводились проверки, причём только её группы. Ей постоянно объявляли выговоры, один раз даже оштрафовали.

Также в группе был случай, когда детям на обед дали сырые голубцы. Она также записала это на видео и показала родителям. Они вместе обратились в санэпидемстанцию, но там ответили, что для анализа принесённых образцов недостаточно — нужно не менее 80 граммов.

Родители дошколят не хотели, чтоб воспитательницу увольняли, так как она им нравится и они хотели, чтобы она довела группу до выпуска. Однако Макарову всё же уволили 19 марта, назвав ябедой.

Женщина подала в суд на директора за клевету и также пытается обжаловать последний выговор, суд должен состояться 2 апреля.

По данным Лайфа, Ирина работает в садике уже 25 лет. Ей должны были выдать грамоту от профсоюза, но заведующая сделала так, чтобы ей дали только грамоту от садика.