Путин — молодым деятелям культуры: Поздравляю вас и желаю новых успехов!

Президент РФ Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Во время церемонии награждения, которая прошла в Кремле, глава государства поздравил лауреатов и пожелал им новых успехов.

— И ни на секунду не сомневаюсь, что вы много сделаете, чтобы внести вклад в развитие нашей большой, огромной российской семьи! Вклад уникальный, — заявил Путин лауреатам.

Премия для молодых деятелей культуры присуждается ежегодно с 2011 года. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.