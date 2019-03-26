Путин — молодым деятелям культуры: Поздравляю вас и желаю новых успехов!

Президент РФ Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Во время церемонии награждения, которая прошла в Кремле, глава государства поздравил лауреатов и пожелал им новых успехов.
— И ни на секунду не сомневаюсь, что вы много сделаете, чтобы внести вклад в развитие нашей большой, огромной российской семьи! Вклад уникальный, — заявил Путин лауреатам.
Премия для молодых деятелей культуры присуждается ежегодно с 2011 года. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.
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