Директор московской школы опроверг Лайфу сообщение о поножовщине двух учениц

Никакой поножовщины среди учениц девятого класса одной из школ на востоке Москвы не было, а вся ситуация больше похожа на клевету. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор учебного заведения.
— Никакой поножовщины не происходило, девочка, которую обвиняют, никого она не резала, в школе это не происходило, — рассказал директор школы.
По его словам, МВД и следователи уже выясняют, кто и зачем оклеветал школу и участниц скандальной истории.
— Девочка вообще ни при чём, вообще не при делах! Девочку оклеветали, — подытожил собеседник Лайфа.
Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что в одной из школ на востоке Москвы девятиклассница ударила ножом в живот свою сверстницу.
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