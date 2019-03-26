Директор московской школы опроверг Лайфу сообщение о поножовщине двух учениц

По его словам, информация, которая появилась в СМИ, является не более чем информационным вбросом.

Никакой поножовщины среди учениц девятого класса одной из школ на востоке Москвы не было, а вся ситуация больше похожа на клевету. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил директор учебного заведения.

— Никакой поножовщины не происходило, девочка, которую обвиняют, никого она не резала, в школе это не происходило, — рассказал директор школы.

По его словам, МВД и следователи уже выясняют, кто и зачем оклеветал школу и участниц скандальной истории.

— Девочка вообще ни при чём, вообще не при делах! Девочку оклеветали, — подытожил собеседник Лайфа.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация, что в одной из школ на востоке Москвы девятиклассница ударила ножом в живот свою сверстницу.