Путин напомнил о главных задачах произведений для детей

Как подчеркнул российский лидер, культура должна научить молодые поколения отделять зёрна от плевел.

Любые художественные, литературные, музыкальные произведения, рассчитанные на детей и подростков, прежде всего должны учить их отделять зёрна от плевел, утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе вручения премий молодым деятелям культуры.

— Книги, кино, спектакли, музыка должны помогать подрастающему поколению постигать жизнь, её противоречия и сложности, учить отделять зёрна от плевел и утверждать идеалы добра, дружбы, великодушия, справедливости. Творчество наших сегодняшних лауреатов в полной мере отвечает этим принципам, — отметил Владимир Путин.

В подтверждение этого российский лидер процитировал слова великого российского театрального режиссёра Константина Станиславского.

— Первый в мире Театр юного зрителя почти сто лет назад был создан именно в нашей стране, и все мы помним Константина Сергеевича Станиславского: "Для детей нужно играть так же, как для взрослых, только ещё лучше". Этот мудрый завет великого режиссёра имеет прямое отношение ко всем произведениям для детей и юношества, — сказал Путин.

Президент высокого оценил труд не только режиссёров, артистов, писателей и музыкантов, но и тех служителей культуры, что работают в музеях, библиотеках, клубах, концертных залах, театрах, на киностудиях, на литературно-художественном поприще.

— В России служение культуре и искусству абсолютно справедливо считают важнейшей миссией прежде всего за колоссальный вклад в образование и просвещение, в укрепление духовных и нравственных основ общества, в сбережение и приумножение нашего богатейшего культурного наследия, — отметил глава государства.

Отметим, вручение премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год прошло в Екатерининском зале Кремля. С 2013 года лауреатов премии поздравляет лично глава государства. Денежный номинал обеих премий составляет 2,5 миллиона рублей. Они вручаются как одному человеку, так и коллективу до трёх человек. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.