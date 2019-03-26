Мама девочки, которую обвиняют в поножовщине: Мою дочь оговорили

Родительница ещё одной участницы истории отказалась давать какие-то комментарии.

Мама девочки, которую обвинили в поножовщине в школе на востоке Москвы, не понимает, почему и зачем пострадавшая одноклассница оклеветала её дочь. Об этом она рассказала в беседе с Лайфом.

По словам Галины Тюриной, вчера вечером она была на родительском собрании, где обсуждались общие вопросы. О том, что случилось, она узнала уже ночью.

— Уже поздно вечером, часов в 10 — начале 11-го, мне позвонила классная руководительница, она хотела узнать, общалась ли моя Ксюша с этой девочкой (Алиной) и подходила ли к ней в школе, — рассказала мама девочки.

При этом Ксюша сразу же сказала маме, что она не общается с этой девочкой, а потому не подходила к ней. Как позже уточнила Галина Евгеньевна, девочки долго дружили, однако после ноября 2018 года перестали общаться.

— Классный руководитель в трубку сообщила, что ей позвонила сейчас мама Алины и сказала, что у её дочери ножевое ранение, обвиняет в этом мою Ксюшу! Они сейчас в больницу едут накладывать швы, — продолжила мама обвиняемой.

Женщина отметила, что её дочь — спокойный и застенчивый ребёнок, который любит рисовать и смотреть мультфильмы. Сейчас она активно готовится к поступлению в колледж мультипликации.

— Мы с дочкой в шоке! С чего она вдруг взяла и её оговорила?! — возмутилась Тюрина.

Кроме того, по словам Галины, именно она встречала свою дочь у подъезда и видела, что та возвращалась из школы в хорошем настроении.

Любопытно, но мама Алины в беседе с Лайфом заявила, что не будет комментировать подробности этой истории.

— Дочка в сознании, мы сейчас в больнице. Идёт расследование. Я больше ничего говорить не хочу, — заявила Елена Фёдорова.

Напомним, сегодня появилась информация, что в одной из школ на востоке Москвы девятиклассница ударила ножом в живот свою сверстницу. Ранее в беседе с Лайфом директор школы опроверг данное сообщение.