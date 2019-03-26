США расширили санкции против Ирана

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США расширили санкции против Ирана

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Минфин США расширил санкционный список против Ирана, добавив в него девять физических лиц и 14 организаций. Об этом сообщает американское ведомство.

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