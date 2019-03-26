В Москве расследуют загадочную смерть сына актёра Бужинского

Ранее школьник жаловался своей маме на проблемы со здоровьем и падал в обмороки.

Сын российского актёра Игоря Бужинского найден мёртвым во дворе дома на юго-востоке Москвы. Как пишет "Московский комсомолец", в день трагедии 16-летний молодой человек расстался со своей девушкой.

По информации издания, инцидент произошёл 25 марта на Новомарьинской улице. Прохожие заметили, что на одной из лавочек в судорогах бьётся подросток, и вызвали скорую. Прибывшие на место случившегося медики констатировали смерть подростка.

Как выяснили правоохранители, в тот день молодой человек пошёл к своей девушке. Влюблённые выясняли отношения, и девушка выразила желание расстаться. Затем школьница ушла, а её уже бывший парень остался сидеть на лавочке. Он позвонил маме и рассказал о случившемся. Оперативно помочь сыну женщина не могла.

Позже она рассказала, что школьник ранее жаловался на здоровье и падал в обмороки. Ребёнок проходил обследование, ему был поставлен диагноз "вегетососудистая дистония".

Отец мальчика — Игорь Бужинский — российский актёр театра и кино. Сыграл в 24 картинах, среди которых "Две сестры", "Вся такая внезапная", "Виола Тараканова" и "Вышибала".