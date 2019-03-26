У американского астронавта на МКС отказал скафандр

Из-за неполадок с оборудованием Нику Хейгу придётся выходить в открытый космос в запасном скафандре.

Запланированный на 29 марта выход в открытый космос астронавтов NASA Ника Хейга и Кристины Кук вновь едва не оказался под угрозой. В очередной раз американская сторона испытала проблемы со скафандром. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в российской ракетно-космической отрасли.

— По информации от американской стороны, во время выхода в открытый космос 22 марта в скафандре Ника Хейга была выявлена неисправность датчика давления. В связи с этим НАСА решило, что Хейг будет использовать другой скафандр в выходе 29 марта, — сказал собеседник агентства.

По планам NASA, во время выхода астронавтов в космос 29 марта запланирована начатая 22 марта замена старых аккумуляторных батарей на новые в системе электропитания американского сегмента МКС.

Как ранее сообщал Лайф, изначально в открытый космос впервые в истории должны были выйти две женщины-астронавта. Однако NASA отменило выход из-за того, что астронавтам не успевают подготовить два скафандра подходящего размера.

Отметим, миссию на МКС несут россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Ник Хейг и Кристина Кук, а также канадец Давид Сен-Жак.