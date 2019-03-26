Путин и президент Ливана обсудили решение США по Голанам

Президент России Владимир Путин и глава Ливанской Республики Мишель Аун сегодня встретились в Кремле и обсудили решение США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

— Безусловно, это очень беспокоит, создаёт особую обеспокоенность у стран, которые находятся в непосредственной близости от Израиля. Надеемся, что решение этой проблемы будет найдено в ближайшее время, — сказал Аун.

Кроме того, в беседе лидеры двух стран напомнили о том, что в этом году исполняется 75 лет установлению дипотношений Москвы и Бейрута. Путин назвал Ливан традиционным и давним партнёром РФ в регионе, а Аун указал на длительный характер отношений между странами.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами. В МИД РФ предупредили о последствиях такого решения.